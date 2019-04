In Polonia dei preti bruciano i libri di Harry Potter

La Fondazione ha pubblicato fotografie che mostrano come sacerdoti e accoliti raccolgono libri e altri oggetti per poi bruciarli. I religiosi hanno incendiato in particolare i libri di Harry Potter, i vampiri e i licantropi della serie di Twilight, così come il libro “I segreti della medicina e della magia antica”. Insieme ai libri i sacerdoti hanno lanciato nel fuoco maschere e statuette associate ad altre religioni e credenze.

Gli utenti dei social network hanno commentato le immagini pubblicate del direttore del fondo "SMS z Nieba" Rafal Yarosevich. I sacerdoti spiegano che la loro azione è una forma di lotta simbolica contro le cose che contraddicono i comandamenti di Dio e della Chiesa cattolica.

"È difficile capire senza lo spirito di Dio", dice uno dei manifestanti.

Il sacerdote Jan Kukharsky, che ha partecipato alla cerimonia, ha detto in risposta a una domanda sui libri di Harry Potter, che questo tipo di letteratura è contraria alla parola di Dio e dovrebbe essere eliminata. Il sacerdote ha detto che sono stati i credenti a portare libri e cose da bruciare nella chiesa.