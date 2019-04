NASA: create ali in grado di cambiare forma in volo

Ingegneri della NASA e del Massachusetts Institute of Technology hanno realizzato delle ali aeronautiche in grado di adattarsi alle condizioni di volo.

Secondo il portale Internet del MIT News, l'ala è composta da centinaia di elementi triangolari fissati in modo semi rigido al telaio, ricoperti da un sottile strato di polimero. A differenza di un ala dal design tradizionale con alette e alettoni, l'ala adattiva può cambiare forma, adattandosi alle diverse condizioni di volo, decollo, atterraggio, volo a velocità di crociera e manovre. Gli ingegneri hanno sviluppato un sistema che risponde automaticamente alle condizioni di volo e cambia la superficie dell'ala utilizzando motori e cavi elettrici incorporati.

Come notato dal portale MIT News, l'ala da un lato è resistente perché è ricoperta da un polimero gommoso, e dall'altro è molto più leggera di una tradizionale in metallo e materiali compositi, il che apre nuove possibilità nel design degli aerei. Una nuova ala lunga circa cinque metri è già stata testata in una galleria del vento della NASA.

"Questi studi possono ridurre i costi di produzione e migliorare le prestazioni di grandi strutture", ha dichiarato Daniel Campbell al portale internet MIT News, dal centro di ricerca della Boeing. A suo parere, una tale soluzione ingegneristica potrebbe essere utilizzata anche per creare antenne per veicoli spaziali.