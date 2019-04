USA terminano il primo schieramento veloce dei sistemi THAAD in Israele

Gli Stati Uniti hanno completato il primo rapido dispiegamento nella storia in Israele del sistema di difesa missilistica mobile THAAD nel quadro di esercitazioni congiunte con l'esercito israeliano, che è iniziato nei primi di marzo. Lo ha riferito lunedì il servizio stampa delle Forze di Difesa israeliane.

"Il Comando europeo (EUCOM, YUKOM) delle Forze armate statunitensi ha completato il primo dispiegamento rapido di sistemi antiaerei THAAD in Israele domenica 31 marzo", si dichiara in un comunicato militare comune. Circa un mese fa, dopo un intenso addestramento operativo, il sistema di difesa antiaerea THAAD è stato dispiegato in Israele. Più di 250 soldati statunitensi, inclusi equipaggi di veicoli e unità di difesa aerea, hanno guidato il THAAD [in Israele]. "

Durante le esercitazioni congiunte, "il sistema ha simulato molti scenari e anche stata studiata la possibilità d'integrarlo con i sistemi di difesa aerea israeliani", ha continuato il servizio stampa delle Forze di Difesa israeliane.

"Questo spiegamento rappresenta un altro passo avanti nelle forti relazioni tra i due paesi e rafforza lo stretto coordinamento tra di loro", aggiunge l'esercito. Il servizio stampa dell'esercito aveva precedentemente notato che lo spiegamento dei sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti in Israele "non era associato ad alcun evento specifico" nella regione.

Una nuova strategia per l'ulteriore sviluppo del sistema di difesa missilistica statunitense annunciato dal Pentagono a metà gennaio afferma che gli Stati Uniti prevedono di utilizzare attivamente i sistemi mobili di difesa missilistica in varie parti del mondo in caso di crisi e conflitti armati.