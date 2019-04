Due navi NATO sono entrate nel porto di Odessa

Due navi della NATO, una fregata delle forze navali reali del Canada e una delle forze navali della Spagna, sono giunte nel porto di Odessa. Lo ha annunciato lunedì il responsabile delle pubbliche relazioni del porto di Odessa Yevgeny Prokopets.

"La nave canadese è arrivata alle 08:00, 20 minuti fa la nave da guerra spagnola è approdata al porto", riporta l’agenzia UNN. Allo stesso tempo, Prokopets ha chiarito che si tratta della fregata della Royal Canadian Navy di Toronto e della fregata della Marina spagnola Santa Maria.

In precedenza, presso l'ambasciata canadese in Ucraina, è stato riferito che due navi della NATO sarebbero arrivate a Odessa il 1 aprile dopo aver completato le loro pattuglie nel Mar Nero. I capitani delle navi, come indicato nella missione diplomatica, terranno degli incontri con i marinai ucraini, nonché con i rappresentanti delle autorità cittadine. Per i residenti di Odessa saranno organizzate visite alle fregate.