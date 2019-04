NATO stanzia fondi per realizzazione infrastruttura militare USA in Polonia

La NATO sta investendo più di un 250 milioni di dollari nella costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio di armi americane in Polonia, ha detto ai giornalisti il Segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

"La NATO ha deciso di effettuare sostanziali nuovi investimenti nelle infrastrutture militari: stiamo investendo oltre 260 milioni di dollari in un progetto per sostenere le truppe americane in Polonia centrale. Questo permetterà di finanziare lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature militari, che accelererà il consolidamento militare in Europa.

Secondo lui, questi piani fanno parte di uno sforzo totale, per un importo di $ 2,3 miliardi, per finanziare progetti di mobilità militare della NATO negli ultimi quattro anni.