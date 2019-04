Cina: 30 persone sono morte nell’estinguere un incendio boschivo

Precedentemente era stata riportata la morte di 24 vigili del fuoco.

Tutti le vittime stavano combattendo per spegnere l'incendio scoppiato sabato scorso nei pressi dell'insediamento di Yalunjiang nella regione autonoma di Liangshan-Iya. Tre morti erano elencati come dipendenti dei vigili del fuoco locali, gli altri 27 erano membri di un gruppo specializzato per la prevenzione e l'eliminazione degli incendi boschivi.

Quasi 690 persone sono state inviate sul posto per spegnere l’incendio, 30 delle quali sono scomparse dopo che l'incendio ha bruscamente cambiato velocità e direzione a causa del forte vento. Dopo due giorni di ricerche, a cui anche i militari hanno preso parte, tutte le persone scomparse sono state trovate morte.

La lotta contro il fuoco continua.