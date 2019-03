Mistero sulla scomparsa del Salvator Mundi di Leonardo ad Abu Dhabi

I dipendenti della filiale del Louvre ad Abu Dhabi non sanno dove si trovi il quadro Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, riporta il New York Times.

Secondo il celebre giornale, lo scorso settembre la filiale del Louvre nella capitale degli Emirati Arabi Uniti aveva annullato la mostra del quadro "senza chiarire le motivazioni".

Allo stesso tempo il dipartimento per la Cultura e il Turismo di Abu Dhabi si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, tuttavia, come rilevato anonimamente dai collaboratori del museo, "non ci sono informazioni su dove si trovi il quadro".

Un'altra fonte del New York Times ha riferito che il Louvre di Parigi non è stato in grado di determinare dove sia il Salvator Mundi. Allo stesso tempo la direzione del museo spera che venga ritrovato il quadro al più presto, in quanto intendono includerlo nella mostra programmata per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci.