L'India testa un missile antisatellite

La pubblicazione sostiene che questo test "cambia il calcolo strategico dell'Asia, dimostrando che l'India ha la capacità di mettere fuori uso i satelliti nemici".

L'ex capitano della Indian Air Force, ora in pensione, Ajey Lele, commentando questo test, ha affermato che l'India ha voluto in questo modo dire ai suoi avversari che è "una potenza militare forte e capace" e che "se qualcuno vuole fare qualcosa ai nostri satelliti, abbiamo la capacità di fare la stessa cosa ai loro".

John Blaxland, direttore del Centro di studi strategici presso l'Australian National University, crede che il messaggio dell'India ai suoi nemici si chiaro, ovvero che "dovranno pensarci due volte prima di alzare la posta in ogni scontro futuro, in particolare una volta questa capacità sarà maturata".

Mercoledì scorso il primo ministro indiano Narendra Modi, in un messaggio alla nazione, ha dichiarato che l'India ha compiuto un'impresa storica, abbattendo un satellite bersaglio con un missile balistico in soli tre minuti. Egli ha sottolineato che il test suggerisce che l'India sta emergendo come la quarta nazione in possesso di capacità di distruzione di satelliti, unendosi a Russia, Stati Uniti e Cina.

Il test arriva sullo sfondo delle tensioni latenti tra l'India e il Pakistan, che sono aumentate a febbraio, dopo un attentato terroristico ad un convoglio militare indiano che ha provocato la morte di almeno 40 soldati e ha scatenato uno scontro a fuoco tra gli eserciti dei due paesi nella regione del Kashmir, controllata dal Pakistan.