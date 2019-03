CIA sbaglia grammaticalmente manifesto di reclutamento in lingua russa (e inglese)

Nel manifesto apparso in una delle stazioni della metropolitana a Washington c'è una frase scritta per metà in russo e in inglese: "Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security".

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq — David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.

​Tradotto letteralmente risulta "La vostra conoscenza delle lingue straniere è di vitale importanza per la nostra sicurezza nazionale". Ci sono 2 errori: nella parte russa è sbagliata la declinazione dell'aggettivo "иностранным" a cui dovrebbe essere aggiunta la и (Ваше владение иностранными языками, traslitterato Vashe vladenie inostrannymi yazykami), mentre in inglese l'errore è nella persona del verbo "to be", dal momento che è stata usata la terza persona plurale ("are", sono) anzichè la terza persona singolare ("is", è) dato che la parola russa владение ("vladenie") è singolare.