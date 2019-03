Welt: Angelina Jolie esorta gli USA ad essere più attivi nell’arena mondiale

Se la cooperazione non è una priorità per i paesi, allora "il mondo intero sarà trascinato in un circolo vizioso di violenza e conflitto", ha detto Angelina Jolie nel suo discorso all'ONU, scrive Die Welt. La pubblicazione osserva che con queste parole, l'attrice si è distanziata dalla politica di Donald Trump, che si concentra sul nazionalismo e sull'individualismo.