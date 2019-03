Esperto: USA coordinano organizzazione della provocazione occidentale a Idlib

I servizi segreti di Francia e Belgio che, secondo l'esercito russo, stanno pianificando una provocazione con armi chimiche a Idlib, stanno lavorando probabilmente in stretto coordinamento con gli Stati Uniti sono interessati alla destabilizzazione in Siria, ha detto Igor Korotchenko, esperto militare e caporedattore della rivista National Defense.

In precedenza, il capo del Centro russo per la riconciliazione in Siria, Viktor Kupchishin, ha affermato che i rappresentanti dei servizi segreti di Francia e Belgio sono arrivati in Siria a Idlib per organizzare provocazioni con sostanze velenose.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov Francia e Belgio preparano provocazione con armi chimiche in Siria

"Lo scopo di questa provocazione è di riaccendere le ostilità nella zona, dove restano grandi forze dei militanti dello Stato Islamico. Sono sicuro che queste azioni saranno condotte con l'approvazione dei servizi speciali statunitensi, che vogliono creare un altro focolaio di tensione in Siria e riavviare il meccanismo di una guerra fratricida ", ha detto Korotchenko.

L'esperto è certo che i paesi occidentali hanno preparato in anticipo dichiarazioni politiche che accusano la Russia e le autorità siriane di ciò che potrebbe accadere. L'interlocutore dell'agenzia ritiene che la dichiarazione del centro di riconciliazione dovrebbe servire come segnale per Parigi e Bruxelles per ritirare i propri servizi speciali da Idlib e smettere di prepararsi per una provocazione.