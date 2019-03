Esperto Kalashnikov svela le caratteristiche del nuovo Ak-12 (VIDEO)

Lo sviluppatore ha notato che i denti sporgenti dalla bocca di fuoco a forma di corona sono progettati per i soldati delle forze speciali e possono svolgere diverse funzioni.

Quindi, secondo Kopyttsev, aiutano a rompere i vetri quando si assalta un edificio o un veicolo, oltre a superare una recinzione metallica. Inoltre la corona è fatta in modo da bloccare il filo spinato sulla bocca della canna per poi poterlo recidere con un proiettile.

In precedenza è stato riferito che il Ministero della Difesa ha messo in servizio i fucili d'assalto AK-12 e AK-15, sviluppati dalla Kalashnikov Concern, per equipaggiare il soldato del futuro Ratnik. Il primo lotto di armi è entrato in servizio nell'esercito alla fine dell'anno scorso.