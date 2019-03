Pilota racconta del primo volo dell’Il-122V

"È un aereo magnifico, non ci sono domande, il volo è andato bene", ha detto Kuimov a Sputnik sabato.

© Foto : OJSC "Ilyushin Aviation Complex" Effettuato il primo volo dal nuovo aereo russo da trasporto militare leggero Il-112V

In precedenza il servizio stampa di Ilyushin ha informato che l’aereo da trasporto militare leggero russo di recente creazione, l’Il-112, ha effettuato con successo il suo primo volo.

Il-112V è il primo aereo da trasporto militare sviluppato in Russia da zero nel periodo post-sovietico. I lavori per la creazione dell’aereo da trasporto militare leggero Il-112V vanno avanti dal 2014.

L'aeromobile dovrà sostituire la flotta di An-26 che sta invecchiando, la cui durata di servizio designata è in scadenza. Il ritiro del 50% della flotta aerea di questi velivoli avverrà entro il 2030 e il 90% fino al 2032.