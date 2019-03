Inglese di 111 anni svela il segreto della longevità

Ieri l’uomo ha compiuto 111 anni. Secondo lui, ha vissuto fino a una tale età a causa del fatto che ha "evitato la morte" in ogni modo.

"Ho avuto le stesse paure, raffreddori, influenza, malaria, come tutti gli altri, ho avuto due o tre operazioni", dice Wayton.

Wayton ha aggiunto che sarebbe morto molto tempo fa, ma che è stato salvato dal fatto di essere stato un combattente nella sua vita.

"Anche il porridge aiuta e il lavoro che porta piacere", ha osservato Weighton.

Ex insegnante e ingegnere, Weighton produce ancora oggetti in legno e li vende. Va a fare shopping da solo, ora con il cartello "Bob, 111 anni".

L'uomo ha due figli, una figlia, dieci nipoti e venticinque pronipoti. Ha ammesso che non gli piace eccessiva attenzione su di se. Weighton ha persino chiesto di non spedirgli biglietti di auguri dalla Regina Elisabetta II in onore del suo compleanno.

Bob pensava che si sarebbe "fermato" a 111 anni, poiché "questo è abbastanza", ma ora sta pensando al futuro.