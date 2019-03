Perchè il riscaldamento globale cresce di più in Russia rispetto ad altre parti del mondo

I cambiamenti climatici in Russia sono più veloci rispetto alle altre regioni del mondo per la sua vicinanza al Polo Nord, ha riferito a Sputnik Alexey Kokorin, direttore del programma sul clima della filiale russa del WWF.

Come affermato in precedenza in una seduta sui cambiamenti climatici dell'Assemblea Generale dell'ONU dal vice rappresentante della Russia presso le Nazioni Unite Dmitry Chumakov, il riscaldamento globale in Russia è 2 volte e mezza più veloce del tasso di crescita globale.

"Questa anomalia è associata alla fisica dell'atmosfera e alla posizione del nostro Paese sul globo vicino all'Artico. Non abbiamo colpe. Non incombe su di noi la minaccia di cataclismi come siccità e inondazioni, ma altri fenomeni saranno più forti. Si tratta di perturbazioni più violente e dello scioglimento dei ghiacci perenni", ha detto Kokorin.