USA decidono di ritornare alla strategia della guerra fredda in Europa

Gli Stati Uniti stanno riprendendo la strategia del dispiegamento improvviso di truppe in Europa, utilizzata durante la Guerra Fredda, scrive il quotidiano ufficiale del Pentagono Stars and Stripes.

"Ora le forze armate stanno riprendendo la prassi del dispiegamento improvviso, adattandosi alla nuova strategia del Pentagono nota come "Uso dinamico della forza", secondo cui l'esercito deve salvaguardare l'equilibrio di forze con il nemico mediante azioni più imprevedibili", scrive il giornale.

A titolo di esempio Stars and Stripes fa riferimento al trasferimento improvviso di un battaglione di fanteria dal Texas in Polonia a metà marzo. Questa mossa ricorda i tempi della Guerra Fredda, quando la mobilitazione delle unità militari statunitensi senza preavviso era il perno della strategia per affrontare l'Unione Sovietica, rileva il giornale.