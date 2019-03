La crescita economica è possibile senza aumentare emissioni CO2

Nel 2017 è entrato in vigore l'Accordo sul clima di Parigi, finalizzato all'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al mantenimento di una crescita media della temperatura globale inferiore a 2°C. Sebbene l'accordo non contenga obblighi specifici dei paesi sulle emissioni di gas serra, dall'inizio della sua attuazione, i ricercatori hanno registrato la stabilizzazione delle emissioni globali di CO₂ derivanti dalla combustione di combustibili fossili e dai processi industriali.

I ricercatori dell'Istituto per la ricerca economica applicata al Ranepa e il programma per il clima e l'energia del World Wide Fund for Nature (WWF) hanno analizzato le ragioni di tale stabilizzazione. È stato dimostrato che questa è causata dalla sostituzione del carbone con il gas, nonché dalla transizione verso fonti energetiche rinnovabili e la generazione nucleare in Cina e negli Stati Uniti.

© AP Photo / Luca Bruno Eni a caccia di CO2

La principale conclusione pratica dello studio, secondo gli scienziati, è che la stabilizzazione e persino la riduzione delle emissioni di gas serra sono possibili senza danni alla crescita economica.

Contrariamente alla credenza popolare che la riduzione delle emissioni sia una cosa eccezionalmente costosa, questo processo ha molti effetti positivi, afferma Vladimir Potashnikov, ricercatore presso il Centro per la simulazione economica dell'energia presso RANEPA.

L'implementazione di misure per ridurre le emissioni ridurrà la domanda di combustibili fossili, che diversificherà l'economia russa e, nel caso di alti prezzi dell'energia, contribuirà a preservare la competitività dei prodotti industriali russi e ad aumentare le esportazioni di energia e di beni non energetici, ha detto lo scienziato.

"Stiamo assistendo a un decoupling", la separazione della crescita economica e della dinamica delle emissioni di CO2, anche se una certa correlazione sarà osservata per molto tempo.E 'anche chiaro che nei paesi sottosviluppati questa separazione è ancora lontana ", ha detto a Sputnik.

Gli autori dello studio hanno notato che oggi la Cina è passata a un nuovo modello di sviluppo, che non richiede un aumento significativo delle emissioni di CO2. Allo stesso tempo, vi è la minaccia di un significativo aumento delle emissioni dei paesi dell'Africa sub-sahariana a causa dell'industrializzazione della regione e di una crescita demografica paragonabile all'attuale popolazione della Cina.

© Sputnik . Iliya Pitalev Il Lago di Como e il Lago Bajkal uniscono le forze per difendere l’ambiente

La "Strategia energetica della Russia per il periodo fino al 2035" ipotizza una crescita del PIL dell'80% nello scenario ottimistico con un aumento della produzione di elettricità del 30-35% e del consumo di combustibile domestico solo del 13-16%. Questa è anche una sorta di "decoupling".

Secondo gli scienziati, al fine di aumentare l'efficienza energetica dell'economia russa e ridurre le emissioni di gas serra, nonché per realizzare gli obiettivi dichiarati nella strategia energetica, è necessario adottare una serie di misure.

"Oggi il costo dell'elettricità solare ed eolica è in calo, ma a livello internazionale potrebbe persino essere più economico dell'elettricità prodotta utilizzando combustibili fossili: l'introduzione di fonti energetiche rinnovabili in Russia dovrebbe portare a una diminuzione del consumo di combustibili fossili. Le capacità di produzione obsolete e le capacità delle centrali elettriche dovrebbero essere inevitabilmente sostituite con quelle più efficienti dal punto di vista energetico o modernizzate, il che dovrebbe anche portare a una diminuzione dell'intensità energetica del PIL", ha dichiarato Vladimir Potashnikov.

Secondo lui, c'è anche la prospettiva che i paesi importatori di prodotti russi utilizzeranno la politica climatica per fissare dazi all'importazione sui prodotti più carbon-intensive. Tale opportunità teorica dovrebbe stimolare le aziende russe ad aumentare intenzionalmente la loro efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra.