Venezuela, Arreaza accusa Bolton: pagato per interferire nei nostri affari interni

"Le funzioni di John Bolton sono di garantire la sicurezza degli Stati Uniti, ma sembra che sia pagato piuttosto per l'interferenza infruttuosa negli affari interni del Venezuela, in uno stile che combina elementi della guerra fredda a quelli della dottrina Monroe", ha scritto Arreaza su Twitter.

In precedenza, riferendosi all'arrivo dei militari russi a Caracas, Bolton ha dichiarato che gli Stati Uniti considerano la presenza militare di paesi non occidentali in Venezuela una minaccia per la pace globale e per la sicurezza regionale.