Le Drian: Francia e Germania hanno bisogno di un approccio comune all'esportazione di armi

"Abbiamo informato la Germania che dobbiamo agire insieme per avere una politica comune nel settore dell'esportaziond di armi, come affermato nell'accordo di Aquisgrana firmato a gennaio. Stiamo lavorando insieme per raggiungere una posizione comune", ha detto Le Drian.

A novembre dello scorso anno la Germania ha deciso di sospendere l'esportazione di ermi all'Arabia Saudita, in seguito all'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Ieri è stata annunciata la proroga dell'embargo per altri sei mesi, fino al 30 settembre 2019.