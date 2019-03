Venezuela: arrestato consigliere di Guaido

Un tribunale in Venezuela fatto arrestare il consigliere Juan Guaidó, Roberto Marrero, consigliere del leader dell'opposizione Juan Guaidó, il quotidiano Nacional, citando il suo avvocato Joel Garcia.

L'avvocato ha detto che è stato emesso un mandato di arresto per Marrero per reati come alto tradimento, cospirazione e usurpazione dell'autorità.

In precedenza è stato riferito che due associati di Guaidó, Marrero e Sergio Vergara, sono stati arrestati dagli agenti del servizio d'intelligence venezuelano SEBIN. Nelle loro case sono state condotte perquisizioni. Marrero ha trovato due fucili e una granata. Dopo un po’ di tempo Vergara è stato rilasciato.

A gennaio un'ondata di proteste ha invaso il paese contro il presidente Nicolas Maduro. Il presidente del parlamento Juan Guaidó si è dichiarato presidente a interim per la durata del governo provvisorio. Questo è stato approvato dagli Stati Uniti e da altri paesi.

La Russia e un certo numero di altri stati, in particolare il Messico, la Cina, la Turchia e l'Indonesia, hanno espresso il loro sostegno dell'attuale leader del Venezuela. A Mosca, lo "stato presidenziale" di Guaidó è stato definito inesistente.