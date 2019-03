Norvegia obbligata a chiedere aiuto a Russia in caso di emergenza in mare

La Norvegia in caso di gravi emergenze in mare sarà costretta a cercare aiuto dalla Russia. È stato riferito da Klassekampen.

Come notato, lo scenario peggiore sarebbe un grave naufragio o incendio nelle acque della Norvegia settentrionale. In tali casi, le autorità hanno capacità limitate. "Abbiamo risorse limitate, dipendiamo dagli aiuti stranieri", ha spiegato Ronny Schjelderup, responsabile della prevenzione delle emergenze nella regione del Tromso e Finnmark. Secondo lui, i norvegesi non nascondono il fatto che hanno questo grosso problema.

Secondo la pubblicazione, ci sono elicotteri di soccorso e civili delle compagnie petrolifere nella regione, e la loro sistemazione sulle navi della guardia costiera è anche prevista. Allo stesso tempo, molti elicotteri militari vengono trasferiti nelle basi a sud.

È in questo contesto che la Norvegia avrebbe bisogno di un aiuto dalla Russia, che ha molti elicotteri sulla penisola di Kola, osserva il giornale. Oslo ha un accordo con i paesi limitrofi e, in caso di un grave incidente nel nord, elicotteri russi e altre attrezzature di salvataggio avranno un ruolo chiave.

Allo stesso tempo, si nota che quello che conta in questi casi è la velocità di risposta davanti a situazioni d'emergenza. Ciò è dovuto al fatto che negli ultimi decenni le navi da crociera hanno iniziato a navigare sempre più spesso nell'Artico, e i disastri di solito si verificano in caso di maltempo, quando il contatto con la terraferma è difficile.

Il 23 marzo, al largo della Norvegia, la nave da crociera della Viking Sky al bordo della quale c’erano 1300 passeggeri, ha perso il controllo. Le persone sono state salvate con tre elicotteri di evacuazione e due scialuppe di salvataggio a causa del vento e delle forti onde sono dovute tornare indietro.