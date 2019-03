Egitto: scarcerato il blogger icona della Primavera Araba

© AP Photo / Hassan Ammar Egitto: rilasciati su cauzione i figli dell'ex presidente Hosni Mubarak

In Egitto è stato scarcerato uno dei più famosi attivisti della Primavera Araba Alaa Abdel Fattah, che era stato condannato nel 2013 al Cairo a cinque anni di reclusione. Oggi la sorella Mona ha pubblicato su Facebook una immagine dell’attivista dove sta giocando con il cane a casa.

Il blogger simbolo della Primavera Araba ha scontato 5 anni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata nel 2013. Alaa Abdel Fattah, 37 anni, aveva anche partecipato alla protesta a Piazza Tahrir del 2011 che ha contribuito alle dimissioni di Hosni Mubarak. A quel tempo è stato condannato ad una pesante ammenda.

La famiglia di Fattah è nota per l’attivismo contro gli abusi del potere. La sorella, anche lei attivista, era stata incarcerata in passato per avere preso parte a una manifestazione, mentre il padre Ahmed Seif, morto ad agosto, è stato un attivista per la difesa dei diritti umani, più volte arrestato sotto il regime di Mubarak.