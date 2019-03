USA preoccupati per nuovo missile cinese occultabile in container

Il nuovo missile da crociera a lungo raggio creato dalla Cina può essere lanciato da un modulo universale mascherato come un normale container da carico di una nave commerciale, scrive The Washington Free Beacon.

La pubblicazione rileva che una nave civile con tali equipaggiamenti ormeggiata in un porto statunitense, rappresenterebbe una seria minaccia per la sicurezza delle strutture strategiche statunitensi. Il Washington Free Beacon ritiene che tali armi possano nascondersi in varie basi schierate dalla Cina in tutto il mondo, oltre a essere vendute agli avversari degli americani.

"Mettere i missili in container dà a Cina, Russia e ai loro partner malvagi nuove opportunità di attacco diretto o indiretto agli Stati Uniti e ai loro alleati", ha affermato Rick Fisher, esperto presso l'International Center for Evaluation and Strategy (USA).

© AP Photo / Andy Wong La Cina critica il nuovo progetto di bilancio militare USA

Secondo l'esperto, "potenzialmente i lanciarazzi cinesi possono essere immagazzinati vicino al porto di Seattle, in attesa del lancio di testate con armi elettromagnetiche sulla base Kitsap [della flotta del Pacifico]".

L'uso di tali missili, secondo Fisher, è in grado di disabilitare l'elettronica dei sottomarini nucleari (sottomarini nucleari) che trasportano missili nucleari Trident, e quindi di devastare Washington, che saprebbe "chi colpire in rappresaglia".

La pubblicazione scrive che l'arma, attualmente in fase di test di volo, è una versione migliorata del missile anti-nave terrestre cinese YJ-18C. Si noti che la base dello sviluppo cinese è il complesso russo Club-K.

A gennaio, The Washington Free Beacon ha scritto che diversi paesi, principalmente Cina, Russia, Corea del Nord e Iran, stanno creando potenti super-bombe elettromagnetiche in grado di disabilitare l'elettronica di un potenziale nemico.