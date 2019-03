Arrestati in Israele truffatori che si spacciavano per ministro degli Esteri francese

È stato riferito che i sospetti sono stati arrestati alla fine di febbraio a seguito di un'operazione congiunta delle forze dell'ordine israeliane e francesi.

Il gruppo ha operato in Francia a partire da settembre 2018 utilizzando lo stesso metodo. "Hanno chiamato, inviato e-mail e talvolta utilizzato la chat di Skype per impersonare il ministro stesso", ha detto una fonte vicina alle indagini. I rappresentanti dell'élite imprenditoriale della lista CAC 40 (che comprende le 40 più grandi aziende in Francia) sono stati scelti come destinatari: è stato loro chiesto di "aiutare il paese" a pagare un riscatto per ostaggi presumibilmente nelle mani d'islamisti in Mali o in Siria.

In totale, gli autori della truffa hanno fatto circa 40 tentativi, ma solo uno si è rivelato un successo: un uomo d'affari, il cui nome non è stato dichiarato, ha trasferito sul loro conto otto milioni di euro e solo allora si è reso conto di essere stato ingannato.

Gli investigatori del dipartimento per la lotta contro le irregolarità finanziarie su scala ampia sono riusciti a mettersi sulla scia di questi truffatori quando hanno imbrogliato un altro donatore. Il terzetto è stato arrestato il 26 febbraio nella località israeliana di Netanya, con in mano i telefoni con cui stavano parlando alle loro vittime.