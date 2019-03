Australiano condannato a 18 anni di carcere per pianificazione attentato

Un tribunale in Australia ha condannato un australiano della città di Sidney a 18 anni di prigione per l'intenzione di pianificare un attentato per conto dello Stato Islamico, comunica il quotidiano Australian.

Secondo il canale, il 24enne afgano Omarjan Azari ha agito sotto la guida di uno dei leader dello Stato Islamico, e aveva anche organizzato finanziamenti per il gruppo. È stato arrestato nel 2014. Il tribunale lo ha dichiarato colpevole nel 2017.

Il verdetto contro Sydney è stato approvato venerdì nella Corte Suprema del New South Wales. Si presume che Azari non sarà in grado di fare domanda per la libertà condizionale prima di 13.5 anni passati in prigione.