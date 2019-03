Il nuovo sistema antiaereo Sosna supera test con successo

In Russia, i test del nuovo sistema missilistico antiaereo Sosna sono stati completati con successo, ha detto Valery Makeyev, amministratore delegato dell'impresa-sviluppatore di questo sistema presso il Nudelman Design Bureau in un'intervista con Sputnik.

Secondo lui, questo sistema di difesa aerea si distingue per la sua efficacia e precisione nell’abbattimento dei bersagli aerei, la sopravvivenza sul campo di battaglia, nonché la piena automazione del processo di lavoro e tempi di risposta estremamente brevi.

Inoltre il Sosna ha una gamma record di danni tra complessi nazionali ed esteri con un sistema di guida laser.

Primo sistema antiaereo Pantsir "artico" entrerà in servizio nel 2019

Per la prima volta, questo sistema di difesa aerea è stato presentato al forum Army-2018. Il capo progettista di Sosna, Vladimir Ukleev, ha poi affermato che il complesso può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata, in condizioni meteorologiche semplici e complesse, da un luogo e in movimento.

Il sistema missilistico antiaereo Sosna è progettato per la difesa delle divisioni militari in qualsiasi assetto da combattimento.

Ha una gittata di 5km in altezza per 10km in lunghezza. È armato con 12 missili guidati Sosna-P.