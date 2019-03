Stimate le dosi di alcol e sigarette che provocano il cancro

Secondo gli autori del lavoro, il rischio di sviluppare il cancro nel corso della loro vita nei non fumatori è associato al consumo di una bottiglia di vino a settimana ed è dell'1% per gli uomini e dell'1,4% per le donne. In questo caso, gli uomini per colpa dell'alcol sviluppano molto spesso di tumori maligni del tratto gastrointestinale. Le donne invece sviluppano il cancro al seno (circa il 55% dei casi).

"Inoltre, i risultati dello studio dimostrano che l’equivalente in sigarette "di una bottiglia di vino è di cinque sigarette per gli uomini e dieci per le donne alla settimana, hanno spiegato gli scienziati.

Hanno anche notato che bere tre bottiglie di vino a settimana aumenta il rischio di cancro dell'1,9% per gli uomini e del 3,6% per le donne. Questo equivale a fumare circa otto sigarette a settimana per gli uomini e 23 sigarette per le donne.