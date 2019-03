Donbass Tour: Tripadvisor propone agli utenti di fare escursioni sulla linea del fronte

Il servizio di supporto del sito ha confermato a Sputnik la realtà della scandalosa offerta turistica. Allo stesso tempo, lo stesso giorno di martedì, le prenotazioni sono state improvvisamente sospese senza spiegazione.

Sputnik ha conservato gli screenshot con la descrizione del "tour" prima che le prenotazioni fossero sospese, del commento dal supporto tecnico e dell'organizzatore del tour.

Il turismo di guerra esiste da molto tempo sul mercato delle proposte turistiche.Ci sono centinaia di persone disposte a provare una dose di adrenalina piuttosto che andarsi a "ustionare" in spiaggia. Tra le mete popolari di questi turisti particolari ci sono la Repubblica Centrafricana, Siria, Iraq, Afghanistan. Oggi a questa lista si è aggiunta l’Ucraina. La nuova proposta si è aggiunta già allo storico tour di Chernobyl.

Il ministero degli Esteri francese pubblica a caratteri cubitali sul suo sito web che "nell'est del paese [Ucraina, ca. Ed.] La situazione rimane tesa su tutta la linea da Mariupol a Lugansk "e che" alcuni checkpoint e infrastrutture sono sotto attacco ", il sito di Tripadvisor ha tagliato il traguardo e offre" Donbass Tour "senza rimorsi di coscienza.

Per soli 357,05 euro, il "turista" ha l'opportunità di vedere con i propri occhi la "zona di prima linea in cui la Russia ha lanciato un attacco all'Ucraina durante la guerra (2014-2019), vicino a Slavyansk e Kramatorsk".

Tripadvisor scrive una nuova pagina della storia davanti ai nostri occhi: parla di una "guerra del 14-18" e definisce il conflitto il risultato dell '"aggressione russa". È improbabile che gli amanti del brivido che aspirano a "essere coinvolti nella nuova storia europea" (come scritto nella pubblicità del Donbass-Tour) passeranno il tempo a verificare l'autenticità storica di tale affermazione. Ma c'è la possibilità che dopo un simile tour il loro nome finisca sotto la voce "incidenti internazionali".

Sputnik ha chiamato l'assistenza clienti telefonica per ottenere dettagli su Tripadvisor sul "prodotto 66123R22".

"Con l'eccezione della menzione dell'armatura e del casco, non vedo altri requisiti specifici relativi alle misure di sicurezza, ci ha detto l'operatore telefonicamente. Un minuto, per favore, vedrò cosa sta scrivendo il fornitore di servizi di viaggio. "

Ahimè, il fornitore di servizi non ha lasciato istruzioni. Di norma, i principali tour operator che offrono viaggi in aree pericolose devono agire in conformità con il codice etico globale per il turismo, che proibisce qualsiasi viaggio nella "zona rossa". Apparentemente, in questo caso, il fornitore di servizi è un agente ucraino locale (le cui coordinate abbiamo ricevuto da Tripadvisor), che non sono particolarmente preoccupati per problemi di sicurezza.

“È un nuovo prodotto, specifica l’operatore di Tripadvisor. Non ci sono ancora state prenotazioni. Quindi non vedo informazioni sulle prenotazioni, e questo probabilmente significa che la proposta è stata pubblicata sul sito solo a febbraio”.

Una questione importante riguarda la partecipazione al "tour" dei bambini. Il sito web di Tripadvisor ha un'indicazione: "I bambini piccoli dovrebbero sedersi sulle ginocchia di un adulto".

"I bambini possono fare questa escursione dall'età di due anni, dice l'operatore con noncuranza. In ogni caso, trova tutte le informazioni sull'età dei bambini nella pagina di prenotazione. "

In nessun luogo ci sono informazioni sull'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale dei bambini, a esclusione del fatto che a ogni partecipante viene promesso "una foto in un elmetto e un'armatura per il corpo".

Il fornitore di servizi non ha risposto alla nostra richiesta di ulteriori informazioni sul "Donbass Tour".

"Questo prodotto non è più disponibile. Possibili ragioni: la stagione è finita, tutti i biglietti sono esauriti, il prodotto non è più rilevante, " è scritto su Tripadvisor.

Nel giugno 2018, l'Agenzia di stampa federale dell'Ucraina ha già riferito sulla proposta dell'ufficio del procuratore ucraino di "fermare" il turismo militare" nel Donbass.