L'Europa abbandonerà completamente gli articoli in plastica usa e getta dal 2021. Il relativo disegno di legge è stato adottato il 27 marzo dai deputati del Parlamento europeo, secondo il suo sito ufficiale. In particolare, sono state bandite le posate monouso in plastica, le cannucce e i batuffoli di cotone.

Inoltre, entro il 2029 i paesi dell'UE dovrebbero garantire un tasso di raccolta del 90% delle bottiglie di plastica usate. Entro il 2025, le bottiglie di plastica dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, nel 2030 non meno del 30%.

Inoltre, il documento rafforzerà il principio "chi inquina paga": il disegno di legge aumenta la responsabilità dei produttori per i danni ambientali. In particolare, ciò si applica alle tariffe per le reti perse in mare, che dovranno essere pagate non dai pescatori ma dai produttori. Le aziende saranno inoltre obbligate ad etichettare le sigarette con filtri in plastica, tazze, salviettine umidificate e assorbenti con avvertenze che la plastica usa e getta influisce negativamente sull'ambiente.

La Commissione europea ha proposto di vietare la plastica usa e getta in Europa nella primavera del 2018.

La plastica si accumula nei mari, negli oceani e nelle spiagge nell'UE e nel mondo a causa del basso tasso di decomposizione, è stato osservato nel Parlamento europeo. Secondo lui, gli articoli di plastica rappresentano oltre l'80% di tutta la spazzatura oceanica, con il 70% di tali articoli che rientrano nell'ambito del documento adottato.