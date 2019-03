Scienziati annunciano imminente comparsa di alcol che non fa venire postumi da ubriachezza

La sua invenzione, l'alcol sintetico Alcarelle, ti permette di ubriacarsi senza dover poi sopportare i postumi. Attualmente, Nutt sta cercando di migliorare la formula per sbarazzarsi del gusto "non molto piacevole".

Nutt aveva inventato l'alcool sintetico già nel 1983, lavorando per studiare l'effetto dell'alcol sui recettori GABA per il trattamento delle malattie del sistema nervoso centrale. È probabile che Alcarelle verrà regolata come integratore o ingrediente dietetico, quindi non sono stati condotti studi clinici, ma test di sicurezza. Il prodotto non ha ancora superato questa procedura, ed è possibile assaggiarlo solo nel laboratorio Nutt.

Inoltre, per ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione, il produttore deve presentare la bevanda finita. L'autore della formula ha collaborato con esperti nutrizionisti per risolvere questo problema, che in genere richiede circa tre anni, ma a causa dell'unicità di Alcarelle, questo potrebbe richiedere più tempo.

Dieci anni fa, Nutt fu licenziato dalla sua posizione di consigliere antidroga del governo britannico. Provocò uno scandalo dicendo che l'equitazione è più pericolosa dell'Ecstasy. Successivamente presentò alla principale rivista medica scientifica Lancet che mostrano dei dati che indicavano che il bere era più dannoso per la società dell'eroina o del crack.

Nel novembre 2018 è stata pubblicata la classifica dei paesi più bevitori in Europa. Secondo lo studio, i leader della classifica erano gli estoni (15,35 litri di alcol puro per persona all'anno). Il secondo posto è stato occupato dalla Lituania (13,61 litri), il terzo dalla Repubblica Ceca (12,99 litri) e l'ultimo posto dalla Grecia (6,53 litri).