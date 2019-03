Romania: creato prototipo di disco volante supersonico

Il dispositivo è stato chiamato ADIFO, ovvero All-DIrectional Flying Object. Il titolo rimarca chiaramente l'abbreviazione inglese UFO (Unidentified Flying Object). La macchina sembra davvero un classico "disco volante".

La nave aliena ha quattro rotori principali e può volare come un drone: piuttosto lentamente, ma con grande manovrabilità.

Inoltre, nella sua parte posteriore ci dovrebbero essere due motori a reazione (nel prototipo, sono sostituiti da due eliche aggiuntive). È previsto che daranno al dispositivo una velocità supersonica.

Qui, la sua forma di disco aerodinamico, un po' allungato orizzontalmente e gradualmente riducendo il suo spessore dal centro verso i bordi, è molto utile. La novità è che non ha fusoliera, ali, flap e così via. In effetti, è un'ala continua.

Per ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica, il piatto ritrarrà il carrello di atterraggio e chiuderà i rotori con dei coperchi speciali mentre volerà con i motori a reazione.

È previsto che a causa della forma speciale di tale "piano" non verrà crearsi un boom sonico, problema serio per gli aerei supersonici.

Inoltre, due coppie di motori a getto ausiliari saranno posizionate ai lati dell'ADIFO. Aiuteranno l'auto a girare rapidamente in qualsiasi direzione, aumentare (o, al contrario, ridurre) il rollio, se necessario, anche capovolti. Questo sistema è simile ai motori di guida delle sonde spaziali, ma non è mai stato utilizzato prima nell'aviazione terrestre. Un'innovazione audace che potrebbe rendere il disco volante più manovrabile dei velivoli ad alta velocità.

Al momento, un prototipo del dispositivo senza equipaggio con un diametro di 1,2 metri è già stato testato. Secondo gli sviluppatori, nella versione definitiva il disco volante sarà in grado di prendere a bordo uno o più passeggeri.