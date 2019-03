Migliaia di rospi velenosi hanno invaso la Florida

I media locali hanno osservato che i rospi sono iniziati ad apparire nelle ultime settimane nella città di Palm Beach Gardens, a nord di Miami. Le persone hanno iniziato a trovarli nei giardini, nelle piscine e sui marciapiedi. Una donna ha scritto a tutti di “vedere rospi e rane coprire ogni pollice quadrato. Non si può nemmeno camminare sull’erba senza incappare in uno di questi animali”.

I media hanno riferito che questi sono i cosiddetti rospi delle canne. Sono velenosi e in origine non vivevano negli Stati Uniti, ma hanno iniziato a riprodursi in alcune zone dopo che un centinaio di tali rospi si erano "scappati" per caso da un commerciante di animali nel 1955. Queste creature secernono un liquido tossico dai pori sulla loro testa se vengono spaventate. Questa sostanza provoca irritazione della pelle e può danneggiare gravemente la mucosa, il che è pericoloso soprattutto per cani e gatti domestici.

Marc Holladay, conduttore di Toad Busters, ha detto alla CBS di Miami che le piogge torrenziali e gli inverni caldi sono responsabili di aver creato un clima favorevole alla riproduzione di questi anfibi. Ha detto che i rospi escono dai laghi e hanno avvertito i residenti di non lasciare animali e bambini in acqua.