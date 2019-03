Bulgaria: “mezzo miliardo di euro per l’integrazione dei rom ha dato 0 risultati”

“La Bulgaria ha diversi documenti che determinano come deve essere condotta la politica del governo. Si tratta della Strategia nazionale della Repubblica di Bulgaria per l’integrazione dei rom nel periodo 2012-2020 e il piano Nazionale di azione per la sua realizzazione nel periodo 2015-2020. Se vengono letti attentamente si nota che il loro scopo non è tanto d'integrare la popolazione rom in gran parte della popolazione del paese e d'inculcare in loro competenze nel campo dell'istruzione, delle capacità lavorative e così via, ma soprattutto di rendere la società bulgara tollerante nei confronti di ciò che effettivamente fanno i nostri concittadini di origine rom", ha annunciato Karakachanov.

Secondo il politico l’obiettivo del programma per l’integrazione è stato solo uno spreco di soldi.

“I risultati del programma sono davanti ai nostri occhi e mostrano che in realtà non è stato fatto nulla” ha detto il vicepremier.

“Attualmente, sono stati spesi circa un miliardo di Lev (circa mezzo miliardo di euro), mentre il risultato è zero” ha concluso lui.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica della Bulgaria, nel 2011 sono state dichiarate 6.611.513 persone che hanno aderito al censimento etnico, di cui 320.761 si sono identificati come Rom. Secondo i dati del 31 dicembre 2017, la popolazione del paese era di 7.050.034 persone.