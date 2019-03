La Francia rinforza la lotta all’immigrazione dall’Albania

Secondo Kastaner, durante la discussione, è stato raggiunto un accordo "per adottare una nuova serie di misure" ad integrazione ed in sviluppo di quelle che erano già state approvate dai due paesi alla fine del 2017.

Le nuove disposizioni saranno volte "a combattere le reti di contrabbandieri illegali". A tal fine, i ministerdi degli Affari Interni dei due paesi costituiranno gruppi di lavoro congiunti e verranno anche effettuate operazioni congiunte per neutralizzare tali reti.

I paesi intendono anche rafforzare il coordinamento nel controllo sulla migrazione di minori non accompagnati dai genitori. Si prevede che il numero di casi di rimpatrio in Albania aumenterà in modo significativo, in particolare con voli speciali. Secondo i dati citati, l'anno scorso 3 200 immigrati clandestini sono stati espulsi dalla Francia in Albania.