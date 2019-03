Migranti dirottano mercantile diretto in Libia, ora vanno verso Malta

Migranti hanno dirottato la nave mercantile che li ha soccorsi nel mar Mediterraneo e li stava riportando in Libia. La notizia è stata comunicata dal ministro Interni Matteo Salvini.

“C’è in corso un’ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale“, ha detto Matteo Salvini.