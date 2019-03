Pakistan commenta dichiarazione India su abbattimento satellite

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato mercoledì che un missile prodotto nel paese ha colpito con successo un satellite in orbita vicino alla terra. Il Premier ha definito questo un evento storico. Secondo lui in precedenza solo tre paesi nel mondo, Stati Uniti, Russia e Cina, hanno raggiunto risultati simili.

"In risposta a varie richieste dei media, il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri ha affermato che il Pakistan è un convinto sostenitore della prevenzione della corsa agli armamenti nello spazio: lo spazio è patrimonio comune dell'umanità, ogni paese è responsabile per la prevenzione di azioni che potrebbero portare alla militarizzazione di questa regione ", ha detto in una nota il governo pakistano, pubblicata sul suo sito ufficiale.

La crisi nei rapporti tra India e Pakistan è peggiorata bruscamente dopo il 14 febbraio, quando un attentatore suicida si è fatto esplodere accanto a una colonna della polizia paramilitare nello stato indiano settentrionale del Jammu e Kashmir. La responsabilità dell'attacco è stata rivendicata dal gruppo Jaish-e-Muhammad, il cui leader, Masoud Azhar, secondo New Delhi, è in Pakistan. L’attacco ha provocato la morte di 45 persone.

L'India ha accusato il Pakistan di sostenere gruppi terroristici, Islamabad ha respinto le accuse come "non comprovate", suggerendo a New Delhi di condurre un'indagine congiunta sull'incidente. L'incidente ha complicato le già tese relazioni tra Nuova Delhi e Islamabad, mettendo ancora una volta la regione sull'orlo del conflitto militare.