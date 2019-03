Russia: ideato satellite “mangia-satelliti”

La holding Rossiskie Kosmicheskie Sistemy (RKS) ha sviluppato un satellite per la pulizia dello spazio dagli apparati spaziali dismessi, riportano i media russi.

Si presume che il “mangia-satelliti” sia in grado di macinare un oggetto e, mescolando il prodotto risultante con ossigeno e idrogeno, sarà in grado ottenere carburante per il suo movimento. Il complesso è costituito da un sistema costituito da reti a forma di cupola e cono, e un sistema di elaborazione costituito da un frantumatore e un macinatore speciale.

Il costo di creazione del dispositivo sarà di circa un miliardo di euro. Al momento, il progetto è in attesa di un brevetto.

A oggi, più di cinquemila satelliti dismessi continuano a restare in orbita insieme a più di 14.000 oggetti classificati come detriti spaziali.