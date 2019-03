Ex ministro Difesa Urss condannato a 10 anni di reclusione

Sono stati condannati in contumacia per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Ai diplomatici e ai giornalisti russi non è stato permesso di entrare in tribunale.

Yazov è stato condannato a 10 anni di carcere, Golovatov a 12. Entrambi si trovano in Russia.

La notte del 13 gennaio 1991, una colonna di veicoli corazzati sovietici si era diretta verso il centro di Vilnius. Durante gli scontri, 14 persone sono morte, mentre oltre 600 sono stati i feriti.

La Procura lituano sostiene che i soldati sovietici siano responsabili delle uccisioni, tuttavia nel processo non hanno presentato prove. Gli imputati russi sostengono che la gente sia stata uccisa a seguito di una provocazione: gli spari sarebbero partiti dai tetti.

Il processo era iniziato nel 2016.