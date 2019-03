In Venezuela assaltata la macchina del leader dell'opposizione Guaidò (VIDEO)

A Caracas ignoti si sono scagliati contro la macchina in cui viaggiava il presidente del Parlamento e leader dell'opposizione venezuelana autoproclamatosi capo di Stato Juan Guaido.

#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Mar pic.twitter.com/zYVSQvVE4U — VPItv (@VPITV) 26 марта 2019 г.

Il canale VPI TV ha pubblicato il video che mostra come la macchina di Guaidò si muoveva in una via della capitale. Al semaforo si è avventata una persona, che ha provato ad aprire lo sportello sfondandolo a calci. L'auto è ripartita e la gente che si era radunata ha iniziato a lanciare vari oggetti.

​Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha commentato l'accaduto.

"Questi atti di intimidazione non saranno in grado di ritardare l'inevitabile: il ripristino della democrazia, della stabilità e della prosperità del popolo venezuelano", ha affermato.