Ex ambasciatore dell'Ucraina negli USA prevede guerre della Russia

Il video con l'intervento del diplomatico è stato pubblicato sul canale "Politnavigator" su YouTube.

Secondo Shcherbak, Mosca valuterebbe quattro fronti per il suo attacco.

"Quattro fronti per l'offensiva: il primo è in Ucraina, non so quanto sia potente la nostra contraerea, siamo in una zona grigia di sicurezza, nessuno verrà a combattere per noi, i soldati di Polonia, America, Francia non arriveranno fino a quando non saremo membri della NATO. Il secondo è la Bielorussia, su cui incombe una seria minaccia. Il terzo è il Kazakistan. Nazarbayev non ha preso casualmente la sua decisione, perché ha capito cosa potrebbe accadere al suo Paese", ha detto l'ex ambasciatore.

Secondo il diplomatico,l'ultimo fronte si troverebbe nell'Artico, e la guerra potrebbe verificarsi già quest'anno.