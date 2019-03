Gli USA testeranno un motore aeronautico nucleare in orbita

© AP Photo / Maxim Marmur Gli USA trovano l'alternativa ai motori a razzo russi

Come combustibile per il motore a reazione si propone di utilizzare uranio a basso arricchimento, in cui il contenuto dell'isotopo U-235 varia dal 5 al 20 percento. Gli elementi del combustibile del reattore sono progettati per essere prodotti in modo additivo. Si propone di condurre un assemblaggio completo del prototipo per scopi di sicurezza nell'orbita terrestre.

Il finanziamento del progetto ROAR (Reactor On A Rocket) è specificato nella richiesta di budget per l'anno fiscale 2020 per un importo di dieci milioni di dollari.

A novembre 2018, Roscosmos ha mostrato l'aspetto di un veicolo spaziale dotato di un sistema di propulsione nucleare, nella realizzazione del quale è impegnata il Centro Keldysh.