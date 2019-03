L'ex primo ministro dell'Estonia fa' la guida turistica in Antartide

Andres Tarand, 79 anni, è stato primo ministro dell'Estonia dal 1994 al 1995, e adesso lavora come guida turistica in Antartide. Lo riferisce oggi il canale televisivo ETV+.

Andres Tarand è un climatologo professionista, è stato più volte in Antartide per ricerche scientifiche. Inoltre, negli anni '60 ha lavorato come meteorologo presso la stazione polare sovietica Molodezhnaya.

Dopo la sua carriera di primo ministro, ora Tarand si dedica a guidare i turisti nell'Antartide, notando che arrivarci è molto difficile.

"Vado da Tallinn a Francoforte, poi volo a Buenos Aires, e da lì alla piccola città di Ushuaia, che vive di turismo", ha detto l'ex primo ministro al canale televisivo.

Da Ushuaia all'Antartide si arriva in nave, attraverso paesaggi glaciali e iceberg.

"Circa 40.000 turisti ogni anno visitano l'Antartide", ha spiegato Tarand.

Egli ha aggiunto che di solito i gruppi di turisti non superano le 15 persone.