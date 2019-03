USA, condotto con successo un test di difesa missilistica

La US Missile Defense Agency, l'agenzia per la difesa missilistica statunitense, ha riferito oggi su Twitter di aver condotto con successo un test di intercettazione e distruzione di un missile balistico intercontinentale.

Il test ha avuto luogo sull'Oceano Pacifico. Due missili sono stati lanciati dalla base aerea di Vanderberg, in California, contro un missile balistico intercontinentale, lanciato dalle Isole Marshall, a più di 6000 chilometri dai missili intercettori. Il bersaglio è stato distrutto con successo.

​In precedenza, il ministero degli esteri russo ha avvertito gli Stati Uniti di possibili ritorsioni da parte di Mosca in caso di test del missile intercettore SM-3 Block IIA, progettato per intercettare e distruggere i missili balistici intercontinentali. Secondo il dicastero russo, ciò dimostrerebbe che il sistema di difesa antimissile americano schierato in Europa serve a contrastare la Russia.