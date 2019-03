Regno Unito: uomo trova oggetti personali di Churchill in una discarica

Un uomo inglese ha trovato degli oggetti personali di Winston Churchill, primo ministro del Regno Unito nel 1940-1945 e dal 1951-1955. Tra i reperti l’uomo ha trovato un cilindro del politico, un portasigarette e un sigaro. È stato effettuato un esame, che ha confermato l'autenticità degli oggetti ritrovati, il loro valore è stimato in £10.000, scrive il Daily Mail.

Questi oggetti rari sono stati trovati in una discarica. Come sono arrivate ​​lì è sconosciuto. Oltre agli oggetti personali di Churchill sono state trovate anche lettere del suo cuoco. Il capo della cucina del Primo Ministro descriveva la vita di Churchill nei giorni feriali nelle sue lettere indirizzate al figlio, riferisce il canale televisivo Zvezda. Gli esperti hanno anche riconosciuto l'autenticità del ritrovamento. Se il proprietario degli oggetti decidesse di venderli all'asta, sarà in grado di ottenere oltre 10.000 sterline.

Winston Churchill è stato a capo del governo britannico dal 1940 al 1945. Il politico ha rioccupato questo incarico nel 1951, mantenendolo per altri quattro anni.

Nel novembre 2018, Sergei Devyatov, consigliere del direttore del Servizio di sicurezza federale (UST) della Federazione Russa, ha dichiarato che durante la conferenza di Teheran, nel tardo novembre 1943, il leader sovietico Josef Stalin consegnò a Winston Churchill un regalo in onore del suo compleanno.

Secondo i partecipanti a questo evento, il regalo era un cappello di astrakan e una serie di statuette di porcellana sul tema della famosa fiaba russa del pescatore e del pesce di Pushkin.