Copyright, approvata la nuova direttiva

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova e molto discussa direttiva sul diritto d'autore. A favore della riforma hanno votato 348 europarlamentari, 274 hanno votato contro mentre 36 si sono astenuti.

La riforma prevede che tutti i diritti e obblighi del diritto d'autore si applichino anche online. Uno dei principali obiettivi della riforma è che i giganti del web condividano i loro introiti con artisti e giornalisti.

Nel testo dell'articolo è specificato che l'uso dei contenuti nelle enciclopedie libere, come Wikipedia, o su piattaforme software open source, e anche in modo non commerciale, verrà automaticamente escluso dal campo dell'applicazione della direttiva.