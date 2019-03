Lavrov spera nel trionfo del buon senso nelle relazioni tra Russia e USA

Mosca spera che il buon senso prevalga nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un incontro con i rappresentanti della Camera di commercio americana il 26 marzo.

Il ministro ha ribadito le intenzioni di Mosca di accrescere i legami economici con Washington e "dare un ulteriore impulso" alla cooperazione con gli affari statunitensi, che oggi "non raggiunge il suo potenziale".

"Vogliamo attrarre i business stranieri, inclusi quelli americani, e creare condizioni favorevoli per questo. Speriamo in un atteggiamento favorevole nei confronti della comunità imprenditoriale russa", ha comunicato Lavrov.

Lavrov ha notato la costante crescita degli investimenti su base reciproca e ha espresso la speranza per una partecipazione attiva dei rappresentanti delle imprese statunitensi nei forum economici in Russia, compreso il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), previsto per l'inizio di giugno.

Allo stesso tempo, Mosca non ha ancora ricevuto una risposta alla proposta d'istituire un consiglio aziendale coordinatore con la partecipazione delle più grandi società private di ciascuna parte. Questa iniziativa è stata discussa dai leader dei paesi, Vladimir Putin e Donald Trump, all’incontro a Helsinki nel luglio 2018.

I negoziati nella capitale finlandese sono stati il primo incontro a pieno formato dei presidenti di Russia e Stati Uniti. I leader hanno parlato per quasi quattro ore. I politici hanno parlato tête-à-téte, hanno tenuto negoziati aperti e una conferenza stampa congiunta. I capi di Stato hanno discusso questioni di cooperazione bilaterale, nonché importanti argomenti sull'agenda internazionale.