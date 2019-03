Dubai: consegnato un milione di dollari al miglior insegnante del mondo

La fondazione di beneficenza dell'imprenditore indiano Sunny Warkey assegna il premio al "miglior insegnante del mondo" dal 2015. Quest'anno sono state presentate 10.000 domande da 179 paesi.

Peter Tabichi, 32 anni, è un insegnante di scienze in una scuola rurale in Kenya. Secondo gli organizzatori del premio, c'è un solo computer per l'intera scuola con cui lavora il vincitore del concorso, e ci sono 58 studenti per insegnante.

Tabichi è anche noto per usare la maggior parte del suo stipendio per aiutare i poveri.

Il Sunny Varkey Foundation Prize viene assegnato sotto il patrocinio del Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.