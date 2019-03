Tre paesi europei propongono divieto dei robot killer

Tre paesi europei stanno pianificando di lanciare congiuntamente un'iniziativa per sviluppare un regime internazionale per il controllo di sistemi di combattimento robotici autonomi, ha comunicato il ministero degli Esteri belga.

Le consultazioni internazionali su questo argomento si terranno a Ginevra dal 25 al 29 marzo.

"Per realizzare progressi nelle discussioni multilaterali, il Belgio, insieme a Lussemburgo e Irlanda, proporranno metodi concreti per definire e regolamentare a livello internazionale sistemi di combattimento autonomi, uno dei quali è determinare quali sistemi di armi autonomi dovrebbero essere banditi a livello internazionale", si legge nel messaggio. ricevuto da Sputnik.

In particolare, si propone d'introdurre tali restrizioni internazionali contro "armi autonome capaci di uccidere senza alcun intervento umano".

Secondo il ministero degli Esteri belga, tali sistemi "creano un vero problema umanitario ed etico".

"Il primo compito impegnativo, ma necessario, è in particolare quello di sviluppare una definizione internazionale di ciò che costituisce un sistema autonomo di armi letali: il Belgio spera che a lungo termine sarà possibile concordare un approccio internazionale efficace con ampio sostegno per ottenere risultati concreti" nel dipartimento.

In precedenza, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha anche parlato della necessità di sviluppare una nuova architettura per il controllo degli armamenti che includerebbe "non solo le armi nucleari, ma anche moderni sistemi di combattimento autonomi che uccidono completamente senza il controllo umano, come i robot killer" ".