Scienziati creano sensore per rilevare sostanze cancerogene nel pesce

La sostanza verde malachite è ampiamente utilizzata nella piscicoltura industriale per la prevenzione e il trattamento d'infezioni fungine, parassitarie e batteriche in pesci, caviale, crostacei e molluschi. Tuttavia, dopo che questa sostanza si accumula negli organismi marini, diventa pericoloso mangiarli, poiché il verde malachite ha un effetto cancerogeno sul corpo umano e causa malformazioni.

Per ridurre il rischio di tale avvelenamento, gli scienziati di Tomsk hanno sviluppato un sensore ottico economico che cambia colore in presenza di verde malachite. L'intensità del colore è proporzionale al contenuto della sostanza nei frutti di mare.

"Nello studio, sviluppiamo e applichiamo i principi della chimica verde, in particolare, la determinazione rapida non strumentale di sostanze tossiche nei prodotti alimentari. Abbiamo sviluppato una matrice di polimetilmetacrilato per la determinazione spettrofotometrica visiva e in fase solida del verde malachite", ha detto a Sputnik il professore d'ingegneria chimica presso la Scuola di risorse naturali TPU Mikhail Gavrilenko.

Secondo lui, il sensore monouso a basso costo è adatto sia per il monitoraggio espresso domestico che per quello specializzato di sostanze tossiche in eccesso nei prodotti, ed è possibile confrontarlo positivamente con il metodo di analisi immunoenzimatico, che di solito viene effettuato in laboratorio.