“Tre militari russi sono stati uccisi dai terroristi a fine febbraio”, comunica il Ministero della Difesa della Russia.

I loro corpi sono stati portati in Russia. Il Ministero ha dichiarato che fin dal momento della scomparsa dei militari le ricerche non si sono mai fermate, e in seguito a un’operazione congiunta delle forze aeree il gruppo coinvolto, composto da 30 terroriristi, è stato rintracciato ed eliminato.